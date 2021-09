Angrisani/Russo (Manfredi sindaco) incontrano cittadinanza quartieri spagnoli su scuola e terzo settore

Nei locali dell’Oratorio della Chiesa Santa Maria delle Concordia nei Quartieri Spagnoli, si è svolto l’incontro, moderato dall’Avv. Giuseppe Brandi, con il candidato Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dal titolo “Voce di Popolo: Voce nostra!”, al quale hanno preso parte i candidati al Consiglio Comunale della lista "Manfredi Sindaco" Andrea Angrisani e Amanda Russo. Una platea gremita di mamme del quartiere, commercianti della zona ed esponenti di vari comitati, hanno messo in luce le tante criticità della zona: l’assenza di servizi, il degrado degli edifici, la fragilità sociale e la dispersione scolastica.Prezioso il contributo di Andrea Angrisani che ha evidenziato l’importanza di collegare il mondo dell’azienda a quello dell’amministrazione cittadina per creare le condizioni per costruire il futuro dei nostri giovani a Napoli.

Amanda Russo ha sottolineato il fondamentale ruolo della scuola per la costituzione di una rete di sostegno ai giovani per il contrasto alla povertà educativa, alla cultura dell’illegalità, alla criminalità, lavorando con gli enti del Terzo settore. Il già Ministro e Rettore della Federico II, Gaetano Manfredi, dopo aver risposto alle tante domande del pubblico presente, ha posto una particolare attenzione sulla riqualificazione dell’intero quartiere e alla lotta al degrado sociale e ambientale anche attraverso la dotazione di nuovi servizi, doposcuola, laboratori e infrastrutture a misura di cittadino.