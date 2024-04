I 21 comuni dell'area metropolitana in cui si vota a giugno 2024

Il Prefetto di Napoli, con proprio decreto, ha convocato i comizi per l’elezione diretta dei sindaci e per il rinnovo dei consigli comunali.

Quando si vota

Come precisato nel provvedimento del Prefetto, le operazioni di voto si svolgeranno nelle giornate di sabato 8 giugno, dalle ore 15 alle ore 23, e domenica 9 giugno 2024, dalle ore 7 alle ore 23, in concomitanza con l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia - e, (naturalmente solo per le elezioni amministrative) in caso di secondo turno di ballottaggio, nelle giornate di domenica 23 giugno, dalle ore 7 alle ore 23, e di lunedì 24 giugno, dalle ore 7 alle ore 15.

In quali comuni si vota

I comuni interessati dalle operazioni di voto sono: