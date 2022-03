Elezioni comunali in Campania: si vota il 12 giugno

Sono 90 i Comuni della Campania coinvolti nella tornata elettorale del 12 giugno, quando è in programma il primo turno delle amministrative 2022. In provincia di Napoli sono 14 i Comuni chiamati al voto per il rinnovo del Consiglio e l'elezione del sindaco. Tra questi i più popolosi sono Pozzuoli, Acerra, Portici e Torre Annunziata, dove la procedura di scioglimento del Consiglio comunale è stata avviata poco più di un mese fa (stessa sorte per Nola, dove la procedura di scioglimento è partita lo scorso gennaio). Anche a Sant'Antimo si torna a eleggere il sindaco dopo lo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose. Nel napoletano si vota anche a Barano d'Ischia, Casamarciano, Ischia, Lettere, Pimonte, Somma Vesuviana, Tufino e Visciano.

In provincia di Salerno sono 34 i Comuni alle urne, nel casertano 17, 14 in Irpinia e 11 nel Sannio. In provincia di Salerno le amministrative sono in programma ad Acerno, Agropoli, Albanella, Alfano, Bracigliano, Buccino, Buonabitacolo, Camerota, Castel San Giorgio, Centola, Cicerale, Colliano, Giffoni Sei Casali, Laurito, Marigliano Vetere, Mercato San Severino, Montecorice, Nocera Inferiore, Palomonte, Petina, Piaggine, Pisciotta, Prignano Cilento, Roccapiemonte, Roscigno, Rutino, Sacco, Sant'Arsenio, Santomenna, Sanza, Sapri, Serre, Stella Cilento e Stio.

In provincia di Caserta urne aperte per i cittadini di Alvignano, Bellona, Calvi Risorta, Capua, Dragoni, Falciano del Massico, Gallo Matese, Liberi, Mondragone, Pastorano, Pietramelara, Portico di Caserta, Recale, San Giorgio Matese, Teano, Vairano Patenora e Valle di Maddaloni. Nell'avellinese si svolgono le amministrative ad Atripalda, Baiano, Capriglia Irpina, Chianche, Flumeri, Fontanarosa, Gesualdo, Grottaminarda, Montemarano, Montemiletto, Pietradefusi, Santo Stefano del Sole, Sirignano, Solofra. Nel beneventano le Comunali si tengono ad Apollosa, Arpaia Buonalbergo, Campolattaro, Limatola, Molinara, San Bartolomeo in Galdo, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, Santa Croce del Sannio e Sassinoro.

Sono i 13 Comuni della Campania sopra i 15mila abitanti (Acerra, Ischia, Nola, Portici, Pozzuoli, Sant'Antimo, Somma Vesuviana e Torre Annunziata nell'area metropolitana di Napoli; Capua e Mondragone in provincia di Caserta; Agropoli, Mercato San Severino e Nocera Inferiore nel salernitano), dove l'ipotetico secondo turno si terrà domenica 26 giugno.