Salvini: "Lavoriamo per le comunali a Napoli, sarebbe una vittoria per la città"

"Stiamo lavorando anche a un nome per le prossime comunali a Napoli": così Matteo Salvini, intervenuto a Salerno per la presentazione dei candidati alle regionali in Campania della Lega. "Ci sarà una squadra che competerà con de Magistris e i suoi", spiega Salvini. "Sarebbe una grande vittoria per Napoli. L'anno prossimo si vota anche a Roma, Bologna, Torino, Milano. Ci sono tanti imprenditori che hanno voglia di mettersi a disposizione per la città".

