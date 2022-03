Elezioni Città Metropolitana di Napoli, il ricorso di Antonio Bassolino

Antonio Bassolino ha presentato ricorso in opposizione all'ufficio elettorale metropolitano relativamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio metropolitano di Napoli, che si sono svolte domenica 13 marzo. "E' un ricorso che ho presentato per dovere politico e morale", scrive su Facebook l'ex presidente della Regione Campania, che ipotizza un disguido nello spoglio delle schede sulla sua preferenza, espressa per il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.

Il testo del ricorso

"Il ricorrente è consigliere comunale del Comune di Napoli ed in tale qualità ha partecipato alle votazioni per l?elezione del Consiglio metropolitano. Come è a tutti noto ha aderito alla Lista, peraltro con dichiarazioni pubbliche, ?Comuni protagonisti?, in cui era candidato il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione. Pertanto nella tornata elettorale del 13 marzo 2022 ha votato il suddetto candidato, nel cui programma elettorale si identificava. Al momento dello spoglio, però, inspiegabilmente non risultava assegnato alcun voto al Della Ragione e ciò è evidentemente frutto di un qualche disguido nello spoglio delle schede votate. E? infatti fuori di discussione che il ricorrente abbia votato il suddetto candidato e poiché lo stesso non ha ottenuto voti, è di tutta evidenza che nel procedere allo scrutinio non è stata presa in considerazione la scheda votata dal ricorrente. Ciò determina non solo un?alterazione della volontà del ricorrente, potendo apparire all?opinione pubblica che lo stesso non abbia espresso il suo voto al candidato, nei confronti del quale aveva pubblicamente annunciato il proprio voto favorevole, ma ancor più potrebbe costituire un?alterazione del risultato elettorale, anche in considerazione della rilevanza in termini numerici del voto, trattandosi di una elezione con voto ponderato, in cui il consigliere comunale di Napoli ha un valore particolarmente consistente in termini di cifra elettorale", si legge nel testo del ricorso.

"Alla luce delle suesposte considerazioni si richiede espressamente che l?ufficio elettorale metropolitano proceda ad una verifica delle schede scrutinate, al fine di verificare perché nel risultato finale non risulti la scheda votata dal ricorrente. Tanto premesso. Si conclude perché l?Ufficio elettorale metropolitano, in accoglimento del presente ricorso, voglia procedere ad un riesame delle schede riattribuendo il voto espresso dal ricorrente", si legge in conclusione.