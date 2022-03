Elezioni Città metropolitana: in coda per votare

E' il giorno delle elezioni per la Città metropolitana di Napoli. Un appuntamento che non chiama in causa direttamente i cittadini della provincia partenopea perché si tratta di un'elezione di secondo livello. Vuol dire che a votare non sarà la popolazione, ma soltanto sindaci e consiglieri comunali attualmente in carica nei 92 Comuni dell'hinterland.

A guidare l'assise sarà il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che di diritto viene nominato anche sindaco della Città metropolitana. A differenza delle elezioni dirette, in questo caso un voto non vale uno ma si procederà con un calcolo ponderato, basato sul numero di abitanti dei vari Comuni.

Si va dai 6 punti per un voto proveniente da un sindaco o da un consigliere di un comune che ospita fino a tremila abitanti, agli 811 punti assegnati per un voto dato da un eletto in una città di oltre 500mila abitanti. In provincia, l'unico Comune a superare questo numero di cittadini è il capoluogo, motivo per cui è facile pensare che la composizione del Consiglio metropolitano sarà fortemente influenzata dallo scacchiere politico cittadino.

Sono 11 le liste in campo (qui la lista di tutti i 156 candidati): Fratelli d'Italia, Forza Italia, Progressisti e riformisti per Napoli metropolitana, Napoli al centro, Grande Napoli, Napoli metropolitana, Progresso e legalità con Catello Maresca, Comuni protagonisti uniti per lavoro, ambiente e diritti, Lega, I territori in azione, Territori in movimento.

Unico seggio nella sede della Città metropolitana, in piazza Matteotti, dove da stamattina si è formata la coda per accedere alle cabine. Lo scrutinio comincerà già domani, lunedì 14 marzo, mentre l'annuncio degli eletti è previsto per il giorno 15.