Elezioni comunali a Bacoli, i consiglieri eletti partito per partito

A Bacoli ha vinto nuovamente Josi Gerardo Della Ragione, che si riconferma sindaco. Il candidato indipendente di centrosinistra ha avuto ragione su Ermanno Schiano del centrodestra.

Consiglieri comunali eletti

Vediamo chi sono i consiglieri comunali eletti nel comune flegreo.

Per quanto riguarda la compagine di maggioranza, Freebacoli (la lista di Della Ragione) ha eletto 7 consiglieri, ovvero Carmelina Anzalone (con 835 preferenze), Rosaria Di Meo (703), Alessandro Maria Scamardella (669), Vittorio Ambrosino (564), Antonio Sepe (488), Francesca Di Meo (485), Mauro Cucco (453). Due invece i consiglieri eletti dal Pd, ovvero Ciro Pasquale Mancino (399) e Valentina Scamardella (305); uno per Unità, Salvatore Illiano (184).

Per quanto riguarda l'opposizione, oltre al candidato sindaco Ermanno Schiano, sono stati eletti per Fratelli d'Italia Aniello Savoia (692) e Luigi Della Ragione (363), per Insieme per Bacoli Vincenzo Salviati (418), per Forza Italia Gianluca Schiano (703), per Prima Bacoli Luigi Illiano (527).