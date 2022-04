Elezioni comunali di giugno: verso un'alleanza Pd - 5 Stelle? Il commento di Di Maio

Si annuncia più che effervescente la campagna per le comunali in provincia di Napoli. Alle urne si andrà nel prossimo giugno. I primi fuochi nel pomeriggio di ieri quando per Acerra, ritenuto dalle forze in campo uno dei comuni più importanti per il risultato elettorale, Azione aveva annunciato la rottura da parte del Pd del tavolo politico: "Nonostante gli sforzi profusi da Azione - spiegava un comunicato del partito di Carlo Calenda - la posizione PD, di fatto, ha interrotto il confronto in atto e ciascuna forza politica si è ritenuta libera di intraprendere altri percorsi, azione ha proseguito le proprie interlocuzioni con Madre Terra ed Europa Verde".

Oggi l’Agenzia Adn Kronos ha quindi rilanciato una nota di Pasquale Esposito, responsabile enti locali del Pd di Napoli, che dice: “Ambiamo a costruire uno schema di alleanze che si basi su quanto realizzato dal nostro partito negli ultimi due anni, unendo le forze progressiste e riformiste, tornando a vincere al comune di Napoli e in importanti realtà della nostra provincia come Giugliano, Pomigliano, Volla, Arzano e Caivano. Rivolgiamo dunque un appello a chi si riconosce nel campo largo alternativo alle destre, partendo dal Movimento 5 Stelle, affinché questo patrimonio possa continuare ad alimentarsi e non venga sciupato. Sarebbe un peccato, dove noi riteniamo ancora esistere le condizioni per presentarci uniti, in particolar modo nei comuni di Acerra, Sant'Antimo, Somma Vesuviana e Nola, rinunciare alla grande opportunità di continuare un percorso unitario, specie in vista delle prossime elezioni politiche del 2023".

Ai cronisti che gli chiedevano se i 5 Stelle andranno con il Pd alle amministrative, quindi, il ministro degli Interni Luigi Di Maio, ha risposto "Dobbiamo continuare a lavorare per trovare la massima sinergia", mostrando quindi quello che sembra più di uno spiraglio.