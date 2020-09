Di Maio: "Coalizione con il Pd anche per le comunali 2021"

Lo dice tra le righe, non lo urla, non lo sbandiera, forse lo spera. Luigi Di Maio dribla, o almeno ci prova, le domande dei giornalisti che gli chiedono della possibilità di accordo Pd-5 Stelle per le elezioni comunali di Napoli che si terranno nel 2021. "Ci vuole ancora tempo, facciamo una cosa per volta" afferma il ministro degli Esteri, che poi ammette: "Sono promotore di un tavolo nazionale che lavori affinché alle comunali del 2021 si riproponga la colazione di Governo, ma su questo deciderà il Movimento nei prossimi mesi".

Di Maio parla da casa sua, Pomigliano, dove è giunto per appoggiate al ballottaggio Gianluca Del Mastro, candidato sindaco simbolo del laboratorio con i Dem. Ma su Napoli l'ostacolo potrebbe chiamarsi Vincenzo De Luca, più forte che mai dopo la vittoria schiacciante in Regione. Il governatore è uno che non dimenticata e di certo non avrà cancellato il fatto che, a febbraio, Pd e grillini stavano per silurarlo in favore di Sergio Costa. Ci sarà da lavorare a lungo e l'intesa non sarà così scontata.

Sulle regionali, Di Maio ammette che al Sud i risultati sono stati deludenti: "Sostengo da tempo che le Regionali andavano affrontate con un altro scheme e i risultati mi hanno dato ragione. Adesso, prepariamoci alle sfide del 2021, dove però dovremo giocare con un modulo diverso. Faccio i complimenti ai nostri candidati, a partire da Valeria Ciarambino. Sono felice del fatto che dove siamo andati in coalizione abbiamo vinto o raggiunto il ballottaggio".