Elezione Presidente della Repubblica, la deputata napoletana Sarli: "Ho il Covid, non sono nelle condizioni di votare"

"Oggi non potrò partecipare al voto per l’elezione del Presidente della Repubblica. Ho il Coronavirus e non sono ancora nelle condizioni di uscire ed esprimere la mia preferenza, utilizzando il seggio predisposto a Montecitorio per i positivi". Questo l'annuncio della parlamentare napoletana Doriana Sarli via social.

"Come annunciato - spiega la deputata partenopea - avrei votato il professor Paolo Maddalena, una figura super partes lontana da appartenenze politiche. Magistrato, docente universitario, ex vice-presidente della Corte Costituzionale. Questa scelta è l’espressione del lavoro di un gruppo eterogeneo di colleghi che è riuscito a trovare nella figura di Maddalena una posizione condivisa. La dimostrazione che anche tra gruppi politici diversi si può convergere per esprimere un candidato di altissimo spessore e contrastare nomi irricevibili".

"Maddalena è da sempre impegnato nell'incessante difesa dei beni pubblici demaniali e nel rispetto della Costituzione. Beni e valori che sono sotto costante attacco da 30 anni e che ora, con il governo Draghi e il commissariamento delle istituzioni, rischiano di essere smantellati definitivamente", conclude l'on. Sarli.