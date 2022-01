Elezione presidente della Repubblica, crescono i voti per Maddalena al terzo scrutinio

Si è concluso nel pomeriggio di oggi anche il terzo scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica. Ancora una volta nessuno dei votati ha ottenuto la maggioranza dei due terzi dell'assemblea valida per le prime tre votazioni. Da domani il quorum si abbassa a 505: basterà la maggioranza assoluta.

Sono cresciuti in maniera consistente rispetto a ieri i consensi per Paolo Maddalena. Il costituzionalista napoletano ha ottenuto 61 preferenze (martedì erano 39). Il più votato è stato il presidente uscente Sergio Mattarella, con 125 presenze, seguito dal fondatore di Fratelli d'Italia Guido Crosetto con 114.

52 i voti per Pier Ferdinando Casini, uno dei nomi più quotati negli ultimi giorni. 412 le schede bianche. Giovedì il Parlamento in seduta comune è convocato per il quarto scrutinio, a partire dalle ore 11,00.

#Quirinale2022, al terzo scrutinio non è stata raggiunta la maggioranza richiesta (673 voti) per eleggere il #PresidenteDellaRepubblica. Quarta votazione domani alle 11. pic.twitter.com/Efp9F5vivZ — Camera dei deputati (@Montecitorio) January 26, 2022

Maddalena: "Ho dato il mio assenso per proseguire in questa nobile battaglia"

"Ho ritenuto che le prime due votazioni abbiano acceso un grande interesse per la Costituzione e la sua attuazione, e che il mio compito fosse terminato. Il gruppo Misto, però, ha insistito per la mia presenza e ho dato il mio assenso per proseguire in questa nobile battaglia". Questo il messaggio pubblicato qualche ora fa da Paolo Maddalena sulla sua pagina social ufficiale.