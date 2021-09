De Majo e l'esperienza "arancione": "Errore candidare la Clemente, da lì ognuno per la sua strada"

L'ex assessore e esponente di Insurgencia a Barba&Capelli ha spiegato di non essersi candidata per la scelta del centrosinistra di non sostenere Poggiani, ma che voterà Andreozzi di Napoli Solidale, lista collegata a Gaetano Manfredi

“In questa campagna il trasformismo è trasversale. Quello che è successo con la giunta de Magistris è fisiologico: dalla scelta non condivisa di candidare Alessandra Clemente a ridosso del voto ognuno è andato poi per la sua strada. Alla scadenza elettorale non si è arrivati con una decisione condivisa”. Lo ha detto l’ex assessore comunale Eleonora de Majo intervenendo nella trasmissione Barba&Capell su Radio Crc.

De Majo, esponente del centro sociale Insurgencia, pur decidendo di non candidarsi darà il suo sostegno ad Andreozzi, candidato con Napoli Solidale al fianco di Gaetano Manfredi. “Sono orientata a sostenere chi in consiglio continuerà a portare le nostre battaglie e mi riferisco a Rosario Andreozzi candidato con Napoli Solidale - ha aggiunto - La sua presenza è importante per questioni come le aziende partecipate”.

Sulla municipalità De Majo ha sottolineato: “La candidatura di Ivo Poggiani doveva essere confermata - spiega riferendosi allo schieramento di Manfredi - il suo lavoro è stato ampiamente riconosciuto anche nel centrosinistra. Tale dinamica ha contribuito alla mia decisione di non candidarmi con le municipalità, divenute ultimo step di compensazione nelle coalizioni”.

Sull’esperienza arancione parla infine di "amarezza". "Sono stato molto attiva nel progetto de Magistris e anche le mie dimissioni volevano scuotere quel movimento, invece non è successo. Dema non presenta la lista confermando la confusione e la disorganizzazione”.