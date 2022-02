Pnrr, costruzione di un eco-quartiere a Ponticelli: il progetto del Comune di Napoli

Edilizia residenziale pubblica, rigenerazione urbana e hub innovativi sono gli obiettivi dei progetti che il Comune di Napoli intende realizzare con i fondi del PNRR. Ne ha discusso l’assessora Laura Lieto nel corso dell'ultima riunione della commissione urbanistica, presieduta da Massimo Pepe. Prioritario per l'assessora Lieto è garantire la continuità abitativa delle aree oggetto degli interventi di riqualificazione urbana, attivando laboratori territoriali per il coinvolgimento della popolazione.

Nell’ambito delle misure di efficientamento energetico per l’edilizia residenziale pubblica, l'assessora ha illustrato il progetto per la costruzione di un eco-quartiere a Ponticelli attraverso l’abbattimento delle baracche in amianto nel campo bipiani di via Fuortes, con la costruzione di 104 strutture abitative destinate agli abitanti dei manufatti da abbattere, per un costo complessivo di 25,7 milioni di euro, dei quali 23,760 milioni derivanti dal fondo complementare del PNRR e 1,978 milioni di euro dal Piano strategico di Città Metropolitana.

Un secondo progetto per interventi sulle aree verdi e comuni nel ‘Lotto 10’, in via Scarpetta, prevede la realizzazione di giardini, orti urbani e aree di parcheggio, per un costo complessivo di 37 milioni di euro.

I progetti di rigenerazione urbana nelle aree ferroviarie dismesse

Progetti di rigenerazione urbana sono, inoltre, previsti nelle aree ferroviarie dismesse della stazione di Campi Flegrei attraverso la realizzazione della stazione Campegna e del deposito a servizio della Linea 6 della metropolitana di Napoli, con la creazione di un campus a servizio dei giovani universitari dell’università Parthenope.

Presentato, inoltre, un progetto per la realizzazione, in spazi confiscati alla camorra sul territorio cittadino, di case diffuse per donne vittime di tratta e di violenza domestica, e di una fattoria didattica, per un costo finanziabile massimo di 2,5 milioni di euro.

Prosecuzione per ReStart Scampia e rigenerazione di Taverna del Ferro

Nell’ambito dei piani urbani integrati, altra misura del PNRR che prevede fondi che transiteranno per Città Metropolitana, l’amministrazione ha deciso di puntare su due progetti significativi a sostegno delle comunità vulnerabili e colpite, ha concluso Lieto: la prosecuzione di ReStart Scampia, nell’ambito del quale è stato presentato un nuovo progetto del valore di 70 milioni di euro e la rigenerazione di Taverna del Ferro, candidata per 52 milioni di euro finalizzati alla realizzazione di 160 alloggi e aree verdi.

Riqualificazione dell'ex fabbrica Corradini

L’assessora ha anche illustrato le schede progettuali del Contratto istituzionale di sviluppo "Vesuvio- Pompei- Napoli", relative ai territori della VI e della IV Municipalità. Due i progetti di punta: la riqualificazione della ex fabbrica Corradini, nell’area est della città, per un finanziamento richiesto di 50 milioni di euro, da inserire nel più ampio piano di riqualificazione del waterfront di San Giovanni a Teduccio; la realizzazione di un community hub in un ex forno in Corso Garibaldi, per un costo stimato di 8 milioni di euro, per offrire servizi a bassa soglia nell’ambito del turismo sociale e attività connesse alla preparazione del cibo, coerenti con l’originaria funzione del luogo.

Nel corso del dibattito sono intervenuti i consiglieri Ciro Borriello (Movimento 5 Stelle), Rosario Palumbo (Cambiamo!), Massimo Cilenti (Manfredi Sindaco), Catello Maresca (Gruppo Maresca), Rosario Andreozzi (Napoli solidale Europa verde) e la presidente della Municipalità IV, Maria Caniglia.