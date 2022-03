Draghi in città per la firma sul "Patto per Napoli", i disoccupati violano la zona rossa

È oggi l'atteso giorno della visita in città del presidente del Consiglio Mario Draghi, chiamato anche a firmare il cosiddetto "Patto per Napoli", che dovrebbe portare 1,2 miliardi nelle asfittiche casse di Palazzo San Giacomo.

Il rito della firma è previsto per le 11 al maschio Angioino, intorno al quale sono stati ferventi i preparativi perché piazza Municipio si possa mostrare al premier rassicurante e (nei limiti del possibile) fiorita. Il programma prevede poi un giro nel quartiere Sanità dove il presidente del Consiglio incontrerà una delegazione della corposa comunità ucraina partenopea, nonché il noto parroco della zona - molto attivo nel sociale - don Antonio Loffredo.

Non è esclusa, ma per motivi di tempo e sicurezza appare eventualità improbabile, una breve tappa in una delle pizzerie del centro storico, per poi ripartire intorno alle 14 alla volta della Capitale.

Intanto anche l'amministrazione comunale dal canto suo si è preparata all'incontro, col sindaco Manfredi che sottolinea dirà al presidente del Consiglio che "al di là delle sue luci e ombre", quella di Napoli è una "città che ha straordinarie potenzialità", che emergeranno ancora di più grazie al Pnrr. "Il sostegno del governo per noi è molto importante", è il pensiero del numero uno di Palazzo San Giacomo. E non può che essere così allo stato delle cose, con le casse comunali in deficit di 5 miliardi. E con i fondi del Patto per Napoli, poco più di un quinto del totale, che verranno distribuiti da qui al 2042.

La protesta

All'esterno del Maschio Angioino si è intanto radunata fin dalle prime ore di oggi una folla di manifestanti appartenenti al Movimento di lotta - "Disoccupati 7 novembre", che hanno violato la zona rossa. Tensioni con la polizia dall’alba, con la situazione che col passare delle ore si è risolta fino al nulla osta alla presenza in piazza dei manifestanti. La loro richiesta è che una delegazione possa incontrare Draghi.

"Abbiamo portato il nostro benvenuto assieme al Movimento di lotta “Disoccupati 7 novembre” a Mario Draghi, atteso oggi per la firma del patto su Napoli con Gaetano Manfredi - scrive il Laboratorio Politico Iskra, presente alla manifestazione - Siamo riusciti/e a eludere l’enorme dispositivo di sicurezza. Mentre il governo destina 38 miliardi di euro all’anno per le spese militari, non ci sono soldi per il lavoro, la sanità e la scuola". I manifestanti sottolineano una "situazione insostenibile" e promettono di tornare in piazza anche domani per il Consiglio comunale sul tema Pnrr.