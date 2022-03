Draghi a Napoli, le prime parole di Manfredi: “Torniamo al centro della scena nazionale”

"È una giornata di ripartenza, di ritorno della città al centro della politica nazionale. L'arrivo del premier Draghi è un segnale molto importante di vicinanza alla città, adesso parte una nuova fase di impegno e di progettazione e di realizzazione delle cose". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che questa mattina firmerà il "patto per Napoli" con il presidente del Consiglio Mario Draghi.

"Partiremo sicuramente dalla riorganizzazione amministrativa, dall'assunzione di personale giovane e competente, e poi investimenti sulla manutenzione e sulla vivibilità, sui servizi che purtroppo sono carenti per i nostri cittadini". Con l'iniezione di 1,2 miliardi di euro nelle casse comunali, ha aggiunto Manfredi, "sicuramente avremo un bilancio equilibrato e questo ci consentirà di poter garantire assunzioni per la macchina comunale, migliorare i servizi essenziali che è la cosa che ci chiedono tutti i cittadini, poter gestire i finanziamenti del Pnrr, e finalmente cominciare ad avere una città normale che possa dare le risposte che i napoletani ma anche l'Italia si aspetta".

"Sicuramente quello che dobbiamo fare noi è dare ai cittadini servizi migliori, garantire una migliore vivibilità della città e far ripartire gli investimenti. Dai napoletani ci aspettiamo una maggiore fedeltà fiscale e anche un maggiore ordine e una grande responsabilità. Ma io sono convinto che questo sarà possibile. Poi penseremo ai tanti fragili, alle tante persone deboli che stanno soffrendo in questo momento" ha proseguito Manfredi. "Io penso che ognuno - ha aggiunto - deve pagare le tasse come le pagano tutte le persone normali, visto che a Napoli ci sono tantissime persone oneste che lo fanno". Sulla riscossione il primo cittadino ha anticipato che si sta pensando a un "bando internazionale. È una procedura - ha sottolineato - che richiede grande tecnologia, grande organizzazione. Chi l'ha sviluppata in questi ultimi anni non ha dato i risultati che ci aspettavamo".