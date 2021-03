Comune di Napoli, entra in Giunta Donatella Chiodo: alla Palmieri la delega a Cultura e Turismo

Nuovo ingresso nella Giunta Comunale di Napoli dopo l'addio di Eleonora de Majo. Donatella Chiodo è stata, infatti, nominata ufficialmente dal sindaco de Magistris come nuova assessora alle Politiche Sociali e al Welfare. 44 anni, la Chiodo ha ricoperto in precedenza la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Mostra d’Oltremare S.p.A e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Modò, oltre che di docente di Marketing presso l'Università Suor Orsola Benincasa. Cambiano anche alcune deleghe: quella alla Cultura e al Turismo, lasciata vacante dalla uscente de Majo, va all'assessora all'Istruzione Annamaria Palmieri.

"Donatella Chiodo è la persona giusta per affrontare questi sei-sette mesi che mancano alla fine della consiliatura. E’ una persona già rodata, che conosce la macchina amministrativa. E’ stata una decisione apprezzata anche dagli altri componenti della Giunta. Si occuperà di politiche sociali e welfare, ad eccezione del contrasto alla povertà che resterà in capo a Giovanni Pagano, a cui passeranno alcune deleghe precedentemente in capo ad Eleonora de Majo. Donatella si occuperà anche delle digitalizzazioni. A Marco Gaudini ho chiesto di occuparsi del pronto intervento urbano, che sarà una nuova delega che prima non c’era. La delega alla Cultura e Turismo andrà ad Annamaria Palmieri, una donna di cultura che conosce bene la macchina amministrativa. E’ un segnale forte per una città che tra le sue priorità ha messo proprio la scuola, la cultura ed il turismo. Sono fiducioso che quest’estate la cultura farà rumore nella nostra città. Guardo con fiducia ai prossimi mesi. Questo è il momento del lavoro e dell'impegno. Ringrazio gli assessori che hanno dato la disponibilità alle modifiche delle deleghe. Ringrazio Donatella che, accettando questo incarico per 6 mesi, in un periodo così importante, ha dimostrato grande amore per la città", ha spiegato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris nel corso di una conferenza stampa presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino in cui ha illustrato il nuovo assetto di Giunta.

Chiodo: "Contenta di questa opportunità"

“Ho pensato molto a questa giornata. E’ un’emozione molto forte. Ringrazio il sindaco. Quando mi ha chiamato, non ho avuto esitazione ad accettare. Voglio svolgere al massimo i miei compiti e queste deleghe. Politiche sociali e trasformazione digitale sono importanti in questo periodo di crisi in cui il mondo sta cambiando. Sono davvero felice e contenta di questa opportunità”. Queste le prime parole della nuova assessora comunale alle Politiche Sociali Donatella Chiodo.

Palmieri: "Cultura battito di questa città"

“Sono emozionata, nonostante faccia parte da tanto tempo di questa squadra. E’ un compito gravoso e sfidante e ringrazio il sindaco per avermelo affidato. So di essere di fronte ad una grossa responsabilità. Cultura e istruzione stanno pagando il prezzo più alto alla pandemia. Stanno soffrendo tanto ed insieme devono risorgere. Eredito un grande lavoro di squadra fatto in precedenza da Nino Daniele prima ed Eleonora de Majo poi, anche se con diverse sensibilità. La cultura è il battito di questa città ed una grande risorsa". Così Annamaria Palmieri, che da oggi assume anche la delega a Cultura e Turismo.

De Magistris: "Fiducioso per il futuro della città"

Rispondendo alle domande di alcuni cronisti presenti, Luigi de Magistris ha parlato anche dei prossimi mesi e delle amministrative: "Stiamo facendo un gran lavoro per il futuro della città. Sono fiducioso per l’approvazione del bilancio di previsione a maggio. Non capisco questa preoccupazione che il sindaco, alla fine del suo mandato, guardi anche al futuro. Io mi sto dedicando 24 ore su 24 alla mia città e su questo i cittadini non devono avere nessun dubbio. Chi sostiene il commissariamento, è nemico di Napoli. Per le Comunali abbiamo messo in campo le nostre idee e le nostre proposte. Non so cosa farà il Pd. Noi siamo sempre pronti a dialogare con tutti".