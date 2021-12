Cesaro, niente arresti domiciliari: la giunta al per le autorizzazioni al Senato dice no

Finisce con un nulla di fatto la richiesta, alla Giunta delle immunità parlamentari del Senato, di arresti domiciliari per il senatore ed ex presidente della Provincia di Napoli Luigi Cesaro.

Indagato per concorso esterno in associazione camorristica, Cesaro ha visto i componenti della giunta esprimersi in 12 contro l'arresto e in 7 astenersi. Toccherà ora all'Aula esprimersi.

La richiesta dei domiciliari è stata avanzata dal Gip di Napoli più di due mesi fa, lo scorso settembre, e rinviata più volte. Nella stessa inchiesta i fratelli del parlamentare di Forza Italia sono già a giudizio.