Consiglio comunale, approvato il Documento Unico di Programmazione

Dopo un lunghissimo consiglio comunale, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione. Sul DUP si è poi la relazione del vicesindaco e assessore al Bilanco Enrico Panini che ha richiamato l’attenzione sulle scelte strategiche adottate nel documento, dalla legalità all’ambiente, dai trasporti al sostegno delle attività produttive. "Consegniamo anche alla prossima amministrazione", ha detto Panini, "continuità istituzionale e capacità di non ricominciare sempre da zero, modalità che parlano alla buona politica e ai cittadini".

L'assessore ha c oncluso preannunciando una serie di emendamenti che tendono a conservare per il 2021 risorse che erano previste per il 2020 e che non sono state utilizzate per il ritardo per il quale si arriva ad approvare il bilancio di previsione. L’assessora Clemente ha poi illustrato il Piano di Alienazione e Valorizzazione Immobiliare, cuore pulsante del Documento Unico di Programmazione della città. "Un lavoro svolto in sinergia con le commissioni consiliari competenti, con i Servizi e con i territori, che esprime una visione di città fondata sulle funzioni del patrimonio immobiliare", spiega Clemente. "Si tratta di un Piano che desta particolare orgoglio, una pagina virtuosa non solo per le prospettive economiche cittadine ma anche per la vita della città, che punta alla rigenerazione urbana, alla valorizzazione della funzione pubblica, al riscatto dei siti comunali e alla tutela del diritto ad abitare delle fasce più deboli della popolazione".

È intervenuto il consigliere Brambilla (Movimento 5 Stelle) per il quale sono molti i punti discutibili del Documento: dalla gestione e valorizzazione delle risorse umane alle politiche giovanili. Per Brambilla è carente il sistema di gestione dell’ambiente – dalla cura del patrimonio arboreo allo smaltimento dei rifiuti e il volume della raccolta differenziata – "per non parlare dei trasporti pubblici locali".