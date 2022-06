De Magistris: "Manfredi vieta di stendere i panni sui balconi e di giocare a pallone. Questa è la sua visione di Napoli"

“Il sindaco che non c’è finalmente batte un colpo: vieta di stendere i panni sui balconi e le finestre di Napoli e vieta di giocare a pallone. Questa è la sua visione di città. Ma Manfredi è o’ ver’ o ci fa ?". Ad affermarlo è l'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

“Dopo il flop movida, le mazzate ai commercianti e ai giovani, se la prende pure con i panni stesi e con il pallone, nella città degli scugnizzi e di Maradona. La verità è che Napoli non gli va giù, così come al suo capo politico De Luca. Sempre peggio sta andando professore Manfredi, lei Napoli non la conosce e non la sente nel cuore e nell’anima. Si vede, basta guardarla in faccia", prosegue l’ex primo cittadino partenopeo.

“Napoli è un pezzo grande del cuore, non è una poltrona da scaldare per mettersi a posto il portafoglio con la quadruplicazione dello stipendio e gestire nelle stanze del compromesso morale e politico il malloppo dello scandaloso patto per Napoli. Giù la maschera professore, la verità amara è che lei non è napoletano e non lo vuole nemmeno essere", conclude de Magistris.