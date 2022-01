Manfredi: “I neet sono una bomba sociale nel Mezzogiorno”

"I tanti 'neet', i ragazzi che non studiano e non lavorano, rappresentano una bomba sociale enorme e nel Mezzogiorno d'Italia ci sono le percentuali più alte d'Europa". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, intervenuto a Radio 1. Parlando della dispersione scolastica, Manfredi ha spiegato che "è uno dei temi atavici che abbiamo in tante aree di marginalità, soprattutto al Sud ma non solo, ed è stata aggravata dalla pandemia che ha allontanato molti ragazzi dalla scuola. Noi ci stiamo muovendo in due direzioni, insieme al Ministero dell'Interno e al Ministero dell'Istruzione, proprio per affrontare da un lato la mancanza di frequenza dei ragazzi a scuola, e quindi di portare a scuola soprattutto quelli che hanno una frequenza intermittente, sostenendo anche le famiglie quindi con un intervento socio-educativo, dall'altro lavorando sui tanti neet, sui ragazzi che non studiano e non lavorano, che rappresentano una bomba sociale enorme. Dobbiamo riavviarli al lavoro con attività di formazione specifica, fare in modo che possano rientrare in un percorso formativo che li reintegri in attività sociali e di promozione personale".