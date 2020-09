Anna Rizzuto: "Votata o meno mi batterò per i diritti dei disabili"

"Sto girando molte case e parlando con molte persone - dichiara Anna Rizzuto che non ha una vita facile, - sto offrendo loro il mio aiuto, un aiuto genuino, li sto sostenendo nelle cose in cui anch'io ho avuto difficoltà, le ho superate e da queste stesse difficoltà ho imparato a farlo, alcune delle persone con le quali ho parlato hanno detto che votano altro, erano quasi imbarazzate - continua Anna Rizzuto - io le ho tranquillizzate, ho spiegato loro che rispetto la scelta, ma non mi tirerò indietro nell'aiutarle, perché loro sono il mio popolo, loro sono disabili come me, ed anche se non mi votano, il mio unico obiettivo é fare ciò che mi sono prefissata, dargli una mano. Da ammirare il pensiero e lo spirito della candidata carditese del Pd Anna Rizzuto, che mette i bisogni dei cittadino davanti ai potenziali voti. "Il 22 settembre, eletta o non eletta, sulla mia carrozzina continuerò ad incontrare, parlare e cercare di aiutare i miei concittadini meno fortunati di me - conclude la donna - la vita é stata dura con noi, ma insieme ce la faremo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.