Disabile insultata: la solidarietà del sindaco di Cardito

"Questa sera ho incontrato i miei candidati, rispettando ovviamente tutte le norme Anti Covid - dichiara Giuseppe Cirillo - li ho ringraziati tutti, e per ognuno di essi ho avuto una parola, come loro la hanno avuta per me, chiaramente, dopo la vicenda delle offese, ho parlato anche con Anna Rizzuto - prosegue il primo cittadino di Cardito - alla quale ho dato tutta la mia solidarietà per l'accaduto, ringraziandola anche per tutto l'impegno che ci sta mettendo in questa campagna elettorale nonostante le sue mille difficoltà, ho assicurato ad Anna che insieme combatteremo per i diritti dei disabili, che daremo proseguio a ciò che ho fatto finora per le persone affette da disabilità". Il sindaco Cirillo é molto sensibile ai disabili, infatti, nel periodo della pandemia, ha aperto in anticipo il Parco Taglia, ovviamente con tutte le precauzioni, per permettere ai bimbi autistici di giocare e di prendere un pò d'aria, facendo si che con i centri chiusi, non regredissero. Queste e tante altre sono le iniziative per venire incontro a famiglie che soffrono. "Ecco perché - conclude Cirillo - sono certo che Anna Rizzuto é un grande valore aggiunto alla nostra famiglia".

