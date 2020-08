Candidata disabile insultata in strada: "Sei qui perchè vuoi la carità?"

Candidata disabile offesa da una cittadina. "Sono in campagna elettorale - dichiara Anna Rizzuto- parlo con tante persone ogni giorno, mi affanno a dialogare con i miei concittadini per parlare del mio programma, ma qualche giorno fa ho avuto una brutta esperienza, ho incontrato una persona - prosegue Anna, candidata consigliere alle comunali di Cardito nelle fila del Pd - che vedendomi in carrozzina si é rivolta male, chiedendomi se dovesse farmi la carità, darmi da mangiare, addirittura ha fatto il gesto che voleva prendere qualche spicciolo, mi dispiace per queste cose - conclude Anna - non voglio prendermela con la signora, ma vorrei che certe cose non accadessero piú, ecco perché sono anni che combatto per abbattere i muri del pregiudizio".

