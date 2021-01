Dimissioni Conte, Graziella Pagano: "Fallito il tentativo di ammazzare Renzi"

Giuseppe Conte ha annunciato durante il Consiglio dei Ministri la volontà di rassegnare le dimissioni. E' atteso al Quirinale per ufficializzarle. L'ipotesi di un Conte ter non è da escludere, ma non semplice da attuare senza l'appoggio di Forza Italia o di un tentativo di ricomporre i rapporti con il partito di Matteo Renzi.

"Dalle notizie in mio possesso, posso dirvi che Conte sta per rassegnare le dimissioni da Presidente del Consiglio. Inutile dirvi che è la dimostrazione di quanto sto e stiamo dicendo da una settimana: i numeri al Senato non ci sono. Potrei aggiungere che era lo scenario che sto anticipando da 15 giorni e che ho subito attacchi e improperi. Adesso si apre una fase nuova. Conte Ter? Non lo escludo. E tuttavia se, come mi hanno appena detto, Conte si sta per dimettere è del tutto evidente che il tentativo di ammazzare Renzi e Italia Viva è miseramente fallito. Spiace dirlo agli amici e compagni del Pd che pensavano di averlo liquidato. Spesso di va per battere....e si finisce battuti". Era stato il commento di ieri sera di Graziella Pagano, ex senatrice ed esponente di spicco di Italia Viva.