Comune di Napoli, si dimette anche Gaudini: la Giunta de Magistris perde un altro assessore

Deleghe assegnate ad Enrico Panini che rientra così in Giunta

Dopo le dimissioni di Alessandra Clemente e Del Giudice, arrivano anche quelle dell'assessore Marco Gaudini dalla Giunta guidata dal sindaco Luigi de Magistris. "Dopo giorni di profonda riflessione e di ragionamenti accurati “ Gaudini rassegna le dimissioni ringraziando il primo cittadino “per la fiducia accordata su deleghe relative a materie complesse, delicate e cruciali per la città".

Deleghe a Panini

De Magistris ha preso atto delle dimissioni di Gaudini ed ha immediatamente disposto con un decreto sindacale il conferimento delle deleghe, precedentemente assegnata a Gaudini, ad Enrico Panini che rientra così in Giunta. “Sono felice di poter tornare a ricoprire un ruolo operativo nel Comune di Napoli, e di questo sono molto grato al sindaco Luigi de Magistris. Abbiamo dinanzi poche settimane prima del naturale cambio di Amministrazione ma saranno, allo stesso tempo, giorni utili per completare processi importanti soprattutto sul versante della mobilità ma non solo. Questo sarà il mio impegno nell’esclusivo interesse della città.” Questo è il primo commento di Panini.