Diffida all'improprio divieto di introduzione di cibi e bevande presso le strutture balneari: la decisione a Pozzuoli

Diffida all'improprio divieto di introduzione di cibi e bevande presso le strutture balneari su aree demaniali marittime. Questa la decisione comunicata dal sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni nel corso dell'ultimo fine settimana, dopo le numerose polemiche delle scorse settimane.

"Si rende noto che sono pervenute numerose segnalazioni relative alla cattiva condotta assunta dai concessionari di strutture balneari in merito alla limitazione di introduzione di cibi e bevande presso gli stabilimenti balneari. In merito si evidenzia che, tale comportamento risulta totalmente illegittimo, ancor più se compiuto mediante controlli individuali agli accessi, in sostituzione ai poteri delle forze dell'ordine. Pertanto, si diffida dal limitare agli avventori degli stabilimenti balneari, l'ingresso di bevande e cibi veloci da consumarsi sotto l'ombrellone, nei limiti del rispetto del decoro e della sicurezza igienico sanitaria", si legge in una nota diffusa via social dal primo cittadino puteolano.

"Tanto doverosamente premesso, si anticipa che, saranno effettuati dalla Polizia municipale, gli opportuni accertamenti tesi alla verifica e al rispetto di quanto sopra esposto", conclude la nota.