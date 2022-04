Municipalità ancora senza giunte, interviene il difensore civico: "Commissario per Napoli"

"In attuazione dell'art 136 del Dlgs. 267/2000, che mi conferisce poteri sostitutivi in caso di inadempienza, e trascorsi inutilmente i termini dati, ho provveduto alla nomina del Commissario ad acta per le nomine degli assessori delle Municipalità di Napoli".

Così l'avvocato Giuseppe Fortunato, difensore civico della Regione Campania. Una svolta quantomeno simbolica sulla singolare vicenda che sta caratterizzando le dieci municipalità napoletane, tutte ancora senza assessori nonostante le elezioni amministrative siano ormai lontanissime.

"Le protratte mancate nomine degli assessori, nonostante l'invito e il decorso del termine fissato, compromettono la gestione di pubblici servizi", fa sapere ancora Fortunato nel motivare il suo intervento. "In base a criteri preventivi, trasparenti, comparativi e oggettivi, basati su job description, e previo avviso pubblico, aperto alle migliori energie, si provvederà alla nomina degli assessori municipali secondo criterio meritocratico", ha quindi aggiunto.

La risposta di Manfredi: "Deciderò io"

La risposta del sindaco di Napoli non si è fatta attendere. "La democrazia non può essere commissariata - ha detto il sindaco - credo che ognuno debba fare il proprio mestiere". "Ho lasciato ai partiti la decisione per trovare un equilibrio politico e per fare proposte sulle giunte - ha specificato ancora - Aspetterò qualche altro giorno, ma se non ci sarà una sintesi dei partiti deciderò io".

Alessandra Clemente: "Situazione ingiustificabile"

Anche Alessandra Clemente è intervenuta sulla vicenda. "Dopo 7 mesi di immobilismo politico era chiaro che si dovesse procedere per limitare i danni dovuti alla mancata nomina degli assessori municipali - ha fatto sapere l'ex candidata sindaco che ora siede all'opposizione - È allucinante pensare che dopo 200 giorni dall’elezione del sindaco si sia dovuti arrivare alla nomina di un commissario da parte del difensore civico regionale, per provare a smuovere una situazione ingiustificabile e che affonda le sue radici nella mastodontica e ingovernabile coalizione messa assieme da Gaetano Manfredi".

"In consiglio Comunale abbiamo chiesto e denunciato tale situazione, in modo costruttivo e per il bene della città, siamo rimasti inascoltati ed ora a dirlo non sono solo i consiglieri del Gruppo Misto ma il difensore civico regionale".