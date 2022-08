Come Luigi Di Maio risponde a Salvini sul Patto per Napoli

Lo scontro tra Di Maio e Salvini continua e si fa ancora più acceso sul terreno di Napoli e del Sud. In particolare, sul Patto per Napoli, ecco cosa il leader di Impegno civico ha detto a NapoliToday:

"La situazione è chiara: da una parte c'è chi, come Matteo Salvini e la destra, vuole farlo saltare e dall'altra chi, come noi, lo difende e lo sostiene. Ci è voluto tanto impegno per creare questo strumento cruciale per la nostra terra, adesso dobbiamo metterlo al riparo dagli assalti di chi vuole sabotarlo".

"L'Italia senza il Sud non è la nostra Nazione"

Ma c'è di più: "Con quale coraggio inoltre - chiede infatti Di Maio - Matteo Salvini viene in Campania e si presenta con l'idea di eliminare anche il Reddito di Cittadinanza? Lo ripeto chiaramente, il Reddito non può essere eliminato, semmai noi vogliamo migliorarlo. Salvini si sta mostrando per quello che è: un politico del Nord che pensa solo al Nord. Ecco anche perché il suo partito sta tornando alle origini, a quella che era la Lega Nord. Come se non bastasse, Salvini e Meloni vogliono anche rinegoziare il Pnrr, magari per dirottare più fondi verso il nord e lasciare il sud a secco. Noi difendiamo l’Italia tutta, nella consapevolezza che un’Italia senza il Sud non è la nostra Nazione".

"Salvini ha strane idee per la testa"

Di Maio riserva quindi un ulteriore affondo per quanto riguarda il tessuto produttivo del Sud e in prrticolare della nostra città: "Le imprese napoletane, ad esempio - dice - sono un patrimonio inestimabile, perle da valorizzare in tutto il mondo. Ma anche da tutelare di fronte a chi, come appunto Salvini, ha strane idee per la testa e pensa di distruggerle".