Referendum parlamentari, Di Maio chiude la campagna elettorale a Napoli

Luigi Di Maio chiuderà la campagna elettorale per il sì al Referendum sul taglio dei parlamentari a Napoli ed in alcuni comuni della provincia. E' quanto annunciato sui social dal Ministro degli Esteri, che sarà da oggi in Campania per una serie di appuntamenti.

"È l’ultima settimana prima del referendum. È una settimana importante. Da oggi fino a venerdì sarò in Campania, tra la gente, in piazza, per spiegare a tutti, in maniera trasparente, le ragioni del SÌ al taglio di 345 parlamentari. Stanno circolando diverse fake news, messe in giro ad arte dai fautori del No. Le stiamo smascherando una ad una, perché noi abbiamo motivazioni che vanno oltre le solite logiche opportunistiche di chi sta rinchiuso nei palazzi. Questa è una riforma per i cittadini. È una riforma votata da tutte le forze politiche. È una riforma che rilancia il Paese, lo modernizza, lo rende competitivo, lo riallinea agli standard europei e ci farà risparmiare 300mila euro al giorno. Vi aspetto in Campania e giovedì chiudiamo tutti insieme a Napoli", scrive Di Maio su Facebook.

L'evento di Napoli

Giovedì 17 settembre, alle 18.30 in piazza Carità a Napoli, evento di chiusura della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Con la candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino e i candidati M5S al Consiglio regionale della Campania, saranno presenti il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, la vicepresidente del Senato della Repubblica Paola Taverna, il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Giancarlo Cancelleri, il sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia e il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo.

Le tappe

- Martedì 15 settembre

Ore 17:00 Caserta

Incontro pubblico coi cittadini

Ore 19:00 San Giorgio a Cremano

Un caffè coi cittadini

Ore 20:30 Napoli

Incontro pubblico coi cittadini

- Mercoledì 16 settembre

Ore 16:00 Benevento

Un caffè coi cittadini

Ore 17:30 Ariano Irpino

Un caffè coi cittadini

Ore 19:30 Avellino

Incontro pubblico coi cittadini

- Giovedì 17 settembre

Ore 11:30 Casalnuovo di Napoli

Un caffè coi cittadini

Ore 18:30 Volla

Un caffè coi cittadini

Ore 20:00 Napoli

Incontro pubblico coi cittadini

- Venerdì 18 settembre

Ore 11:00 Cardito

Un caffè coi cittadini

Ore 12:30 Caivano

Un caffè coi cittadini

Ore 16:00 Giugliano in Campania

Incontro pubblico coi cittadini

Ore 17:30 San Paolo Bel Sito

Un caffè coi cittadini