Di Maio inviato dell'Europa nel Golfo Persico: per lui 12mila euro al mese più spese

Non eletto alla scorsa tornata delle politiche, Luigi Di Maio ha giù una nuova missione. L'ex ministro degli Esteri, 36 anni, sarà infatti l’inviato speciale dell’Unione europea nel Golfo Persico.

Di Maio, che percepirà uno stipendio di 12mila euro netti al mese circa più le spese, è stato indicato come esperto dal governo Draghi.

L'ex leader dei Cinquestelle ha superato la concorrenza del cipriota Markos Kyprianou, dell’ex inviato dell’Onu in Libia Jan Kubis e dell’ex ministro degli Esteri e commissario Ue Dimitris Avramopoulos.

Critici i pentastellati, ex compagni di partito di Di Maio, che definiscono il nuovo compito dato al politico napoletano "il risarcimento per la scissione a sostegno del governo Draghi". Gasparri di Forza Italia ha addirittura presentato una interrogazione parlamentare perché il governo blocchi la nomina in quanto "Maio non ha – è il suo parere – nessuna competenza per tale incarico".