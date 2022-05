Di Maio a Portici: "Non abituiamoci all'idea che questa guerra debba andare avanti all'infinito"

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio questa mattina è stato a Portici per prendere parte all’incontro “Il Welfare locale e l’accoglienza nella cooperazione internazionale”. Prima dell'evento, che si è tenuto presso la sala consiliare in via Campitelli, si è fermato con i cronisti per alcune dichiarazioni. Il ministro è tornato anche sul tema caldo del momento: la guerra in Ucraina. Nel ricordare le misure che il Governo sta mettendo in campo, in questa "economia di guerra", per gli italiani, ha precisato: "Non abituamoci all'idea che questa guerra debba andare avanti all'infinito"