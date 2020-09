Tour elettorale bagnato per Di Maio: gavettone a San Giorgio

Fuoriprogramma poco piacevole per Luigi Di Maio a San Giorgio a Cremano durante il tour elettorale. Mentre il ministro degli Esteri faceva una foto con un militante e si riparava sotto ad un gazebo dalla pioggia è arrivato un gavettone (non si sa se per scherzo o per contestazione) da un palazzo che lo ha centrato in pieno, tra le urla di disapprovazione dei sostenitori del Movimento.

Di Maio non si è scomposto e ha proseguito il tour elettorale senza particolari problemi.