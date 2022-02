Crisi Ucraina, Luigi Di Maio è il politico italiano più menzionato sui social

Con gli algoritmi di intelligenza artificiale di Kpi6, Agi ha analizzato le conversazioni sull’ipotesi del conflitto tra Russia e Ucraina, analizzandone l’andamento nelle ultime settimane.

L’attenzione si è accesa a metà gennaio con andamento costante, fino a incrementare la quantità di contenuti pubblicati nelle ultime due settimane. Per la rete l’esito dell’escalation sarà purtroppo una “invasione imminente” che è la frase più presente all’interno dei contenuti pubblicati, insieme a “crisi ucraina”. In pochi credono al successo della diplomazia, nella prevalenza delle conversazioni sul web, la guerra sembra inevitabile.

Tra i leader che in questi giorni si stanno misurando con la crisi internazionale, in Italia e all’estero, Putin (40% delle conversazioni) e Biden (23%) sono nettamente i più menzionati, in Italia, mentre Luigi Di Maio è chiamato in causa più di Draghi e Macron: per la rete sono questi i riferimenti della crisi, quelli seguiti con più attenzione con i quali si innesca engagement.

Per ognuno di loro le emoji che identificano disapprovazione (icone verde) e rabbia (icona rossa) sono prevalenti, mentre il sentiment, ossia l’indice di apprezzamento, non supera l’11%. In generale le audience esprimono un giudizio severo sui politici e i leaders che stanno provando a ridurre l’escalation ed evitare la guerra.