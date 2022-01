Elezione Presidente della Repubblica, designati i tre delegati della Regione Campania

Il Consiglio Regionale della Campania ha eletto quest'oggi i tre delegati della Regione Campania che parteciperanno, a partire dal prossimo 24 gennaio in Parlamento in seduta comune, all’elezione del Presidente della Repubblica.

Si tratta del Governatore Vincenzo De Luca, del Presidente del Consiglio Regionale Gennaro Oliviero e della capogruppo di Forza Italia Annarita Patriarca. I tre hanno riportato, rispettivamente, 33, 26, 17 voti.

In apertura della seduta, il Consiglio Regionale della Campania ha osservato un minuto di silenzio per il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, scomparso la scorsa notte.

Elezione del Presidente della Repubblica, cosa prevede l'art. 83 della Costituzione

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.