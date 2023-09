Stretta sulle baby gang, il decreto. Salvini: "Ragazzini da punire come 50enni"

"Tolleranza zero" sulle baby gang. Questo il refrain dei ministri Piantedosi e Salvini dopo i fatti di Caivano e il più recente omicidio di Giovanbattista Cutolo a piazza Municipio. Proprio il ministro dell’Interno in un'intervista al Messaggero ha spiegato di essere “al lavoro per varare al più presto un pacchetto di misure per garantire più sicurezza nelle nostre città". Salvini dal canto suo ha confermato che il Consiglio dei ministri esaminerà a strettissimo giro un provvedimento sulla delinquenza minorile.

Si tratta di un decreto legge spiegato da Salvini in un’altra intervista, questa a RTL 102.5: “La sicurezza è una priorità – ha detto il vicepremier – I decreti non si fanno in un quarto d'ora, ma c'è un provvedimento riguardante le baby gang e la delinquenza minorile. Stiamo abbassando l'età per essere imputabili. Il 14enne che gira con una pistola dovrà essere punito come un 50enne”.

Le pene: Daspo urbano e stop alla “vita digitale”

Per quanto se ne sa al momento, nella bozza del decreto è previsto Daspo urbano e avviso orale del questore anche per i minorenni che abbiano compiuto 14 anni. Se il soggetto al quale è stato notificato l'avviso risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per delitti contro la persona, il patrimonio oppure relativi ad armi o droga, il questore può proporre al tribunale il divieto di utilizzare "piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché il divieto di possedere telefoni cellulari". Inoltre nei confronti di chi "era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto". Per quanto riguarda invece il Daspo urbano, secondo l'articolo 2, ''qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni”.

La prevenzione: rafforzamento obbligo scolastico e osservatorio

Nel decreto legge contro la criminalità giovanile capitolo a parte per il rafforzamento dell'obbligo scolastico. Per quanto riguarda l'inosservanza dell'obbligo c'è la reclusione fino a due anni. Secondo la bozza "Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo".

Il decreto prevede anche che dagli istituti penali minorili possono essere allontanati i detenuti che abbiano compiuto i 21 anni se questi creano problemi all'ordine e alla sicurezza delle strutture. Previste anche misure di "tutela della dignità delle vittime dei reati commessi per via telematica". “La vittima di un reato commesso per via telematica può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale riguardante i fatti di reato di cui è stato vittima, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali”.

E ancora, il decreto prevede la nascita di un osservatorio sulla devianza minorile con il compito di "coordinare percorsi dedicati per la prevenzione della dispersione scolastica, nonché interventi di rigenerazione urbana nelle periferie e di educazione alla legalità".

Il capitolo su Caivano: 30 milioni e un commissario

Nel decreto c’è spazio anche per interventi infrastrutturali urgenti a Caivano. "Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio il dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Comune di Caivano, un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione nell'ambito del territorio del predetto Comune". Viene nominato "un commissario straordinario con il compito di procedere alla sua attuazione, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di euro 30 milioni, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione". Tra i vari interventi urgenti identificati, la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia dove pare siano avvenute alcune delle violenze al centro della cronaca di questi ultimi giorni.