Migranti in Campania, Meloni: "Dal monitoraggio dei flussi emergono dati allarmanti"

Dal monitoraggio dell'applicazione del cosiddetto decreto flussi emergono "dati allarmanti" soprattutto in Campania. È quello che ha detto la premier Giorgia Meloni in un'informativa al Consiglio dei ministri. "Da alcune regioni, su tutte la Campania - ha sottolineato - abbiamo registrato un numero di domande di nulla osta al lavoro per extracomunitari, durante il click day, totalmente sproporzionato rispetto al numero dei potenziali datori di lavoro, siano essi singoli o imprese".

"L'impegno dell'intero governo in materia di immigrazione irregolare - ha proseguito la presidente del Consiglio - ha permesso fino a questo momento di abbattere del 60% gli arrivi illegali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un risultato possibile soprattutto grazie ai rapporti di collaborazione con i paesi del Nord Africa, Tunisia e Libia in testa".

"Stamattina - ha poi aggiunto Meloni - mi sono recata dal Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Giovanni Melillo per consegnare un esposto sui flussi di ingresso in Italia di lavoratori stranieri avvenuti negli ultimi anni avvalendosi del cosiddetto 'Decreti Flussi'". In esso è evidenziato che "i flussi regolari di immigrati per ragioni di lavoro vengano utilizzati come canale ulteriore di immigrazione irregolare".