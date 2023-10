Caivano, critiche al decreto: “Da napoletana dico che è un'occasione mancata”

La senatrice del M5s Ada Lopreiato, capogruppo in commissione Giustizia, ha commentato in termini negativi il decreto Caivano. Lopreiato lo definisce “nato per tutelare gli ultimi” ma trasformatosi in “un provvedimento a favore dei primi e in questo caso difficilmente gli ultimi saranno i primi. Da decreto Caivano a decreto salva calcio, il passo è stato brevissimo. Questo decreto rappresenta davvero un'occasione mancata e lo dico con rammarico, da napoletana".

"Anche grazie al lavoro delle opposizioni – aggiunge – il testo è migliore di quello uscito da Palazzo Chigi tra due ali di propaganda. Ma era l'occasione per implementare molto meglio una serie di misure volte alla rigenerazione urbana, alla creazione di un ambiente protetto e inclusivo. Era l'occasione per la promozione di attività utili a fornire ai ragazzi gli strumenti per uscire da una situazione di degrado. Il decreto doveva essere assegnato anche alla commissione Cultura, la Giustizia doveva sfiorarlo appena. Perché più che con l'inasprimento sanzionatorio, questi mali della società si combattono con più cultura e inclusione”.

“È indubbio – prosegue la senatrice – che di fronte a situazioni di illegalità come quella di Caivano si debba ricorrere anche alla repressione, ma la scelta del governo di ricorrere ad un inasprimento tout court del sistema sanzionatorio non avrà un effetto di deterrenza. Soprattutto in età adolescenziale, i minori inseriti in contesti degradati sono privi di meccanismi di autoregolamentazione. Spesso per loro il punto di riferimento non è rappresentato dallo Stato, bensì dall'adulto che delinque. Sarebbe stato quindi corretto accompagnare a una ragionata attività repressiva anche un'effettiva diminuzione delle difficoltà quotidianamente vissute dai giovani. Risposte trattamentali, risposte sociali e risposte regolative devono sempre viaggiare insieme. Invece quel po' che c'è sul piano della prevenzione e del sociale è frutto del lavoro delle opposizioni".