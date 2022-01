La Lega all'attacco: “La sentenza del Tar conferma la gestione miope di De Luca”

"La sentenza del Tar che blocca l'ordinanza sulla chiusura delle scuole in Campania è una bocciatura clamorosa della gestione De Luca di questi mesi". Così in una nota i consiglieri regionali della Lega Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro. "Le difficoltà del sistema sanitario regionale, secondo i giudici con i quali concordiamo, non giustifica l'adozione della misura sospensiva, dimostrano piuttosto la carente previsione di adeguate misure preordinate a scongiurare il rischio, ampiamente prevedibile, di "collasso" anche sul sistema dei trasporti oltre che delle strutture sanitarie. Il pericolo - aggiungono - era ampiamente prevedibile, come denunciato da mesi anche della categorie "inascoltate" del comparto sanità, solo a voler considerare il recente passato. Una vera e propria scure che si abbatte sul governatore e sul centrosinistra incapaci di garantire i fondamenti del confronto democratico in Regione Campania. Un atteggiamento che fa piombare nel caos amministrativo i cittadini campani ormai tra due fuochi: da un lato l'emergenza sanitaria e dall'altro la miope gestione del governatore".