Taglio della torta alla "Decima Mas", Ruotolo: "Oltraggio alla Resistenza. Sottosegretaria della Lega si dimetta"

"La sottosegretaria Pina Castiello non deve restare un solo minuto ancora al suo posto e il Governo deve prendere le distanze da chi ha offeso la memoria di tante vittime del fascismo proprio nelle ore in cui si celebrava la Festa della Repubblica". La denuncia arriva su Facebook da Sandro Ruotolo responsabile Informazione, cultura, culture, memoria del Partito Democratico mostrando il video con il sindaco di Afragola, Antonio Pannone e la candidata della Lega, Angela Russo.

Nel video è possibile ascoltare il suggerimento da parte di una voce fuori campo di effettuare un taglio alla torta alla "Decima Mas" e poi il Sindaco metterlo in pratica. "La sottosegretaria leghista - prosegue il post di Ruotolo - ha 'rivendicato' la scelta di tagliare la torta con il simbolo della 'Decima' dai suoi social come si vede nel video. È un oltraggio alla Resistenza e la Napoli delle 4 giornate saprà dare una risposta nel segreto dell'urna l'8 e 9 giugno ai secessionisti e nostalgici della Lega".

Cos'è la Decima Mas

La decima Flottiglia MAS è stata un corpo militare indipendente, ufficialmente di fanteria di marina della Marina Nazionale Repubblicana della Repubblica Sociale Italiana, attiva dal 1943 al 1945. Era guidata dal capitano di fregata Junio Valerio Borghese. In seguito all'armistizio di Cassibile strinse infatti accordi di alleanza con il capitano di vascello Berninghaus della marina millitare nazista. La flottiglia operò in coordinazione coi reparti tedeschi, sia per contrastare l'avanzata alleata dopo lo sbarco di Anzio e sulla Linea Gotica e nel Polesine, sia in operazioni contro la resistenza italiana. Si arrese il 26 aprile 1945 ai rappresentanti del Comitato di Liberazione Nazionale (CLN).