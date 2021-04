De Magistris: "In zona rossa da due mesi ma contagi non calano. De Luca la smetta con le bugie"

In zona rossa da settimane eppure i contagi di Napoli e della Campania non calano. Un dato che, per il sindaco Luigi de Magistris, impone una riflessione: "Qualcosa non sta funzionando. Sia nella gestione del contagio che nel piano vaccini. Da Luca deve smetterla di promettere vaccini a categorie che, invece, ora non potranno averlo. Piuttosto, con l'arrivo della primavera si porgrammi l'utilizzo degli spazi aperti, anche delle attività commerciali. Ho il dubbio che qualcuno stia proseguendo l'attività abusivamente e non deve passare il messaggio che chi rispetta le regole resta indietro".