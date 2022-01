De Magistris, il video amarcord dell'ex sindaco di Napoli: "Vi racconto il mio rapporto con la città e con la gente in questi 10 anni"

Il racconto dell'ex primo cittadino in un video pubblicato su Youtube

Un viaggio in dieci anni e mezzo da sindaco di Napoli nel rapporto con i cittadini e con la gente. E' questo il racconto dell'ex primo cittadino partenopeo Luigi de Magistris in un video pubblicato sul proprio canale ufficiale Youtube.

"Si può essere sindaco del popolo o dei salotti, sindaco con le mani pulite o con le mani in pasta, sindaco autonomo o sindaco del sistema, sindaco libero o al guinzaglio, sindaco coraggioso o pavido, sindaco innamorato di Napoli o del potere. Insomma non si può essere sindaco se non ami profondamente la tua città", scrive de Magistris.