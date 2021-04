De Magistris: "Vaccini sulle isole? Propaganda di De Luca. Ci sono anziani che ancora aspettano"

"Il commerciante ha rispettato le regole, ma vede che i ristori non arrivano, cambiano i colori in continuazione e le vaccinazioni non aumentano. Non capisco perché non si fa una produzione nazionale perché non si interviene sui brevetti. Nel momento in cui c'è una guerra dovrebbe essere vaccinato tutto il personale sanitario, poi andiamo per categorie d'età e fragili, nessuno potrebbe dire nulla". Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ai microfoni di radio Capital. L'ex magistrato si dice "molto preoccupato perché vedo che le vaccinazioni vanno in ritardo. Perché mettiamoci anche nei panni di commercianti, delle attività economiche che non vedono il cambio di passo ma viene sempre chiesto al cittadino di essere corretto altrimenti è un colpevole presunto", conclude.

Per il sindaco di Napoli la decisione del governatore campano, Vincenzo De Luca, di avviare la campagna vaccinale sulle isole per rilanciare il turismo è "esclusivamente propaganda". Per il primo cittadino partenopeo "non dev'essere un presidente che oggi per fare contenti Capri, Ischia e Procida dice 'vacciniamo prima Capri, Ischia e Procida, poi faremo Amalfi e Sorrento, poi magari Pozzuoli e Napoli', e ci sono le persone fragili e anziane che stanno ancora aspettando il vaccino".