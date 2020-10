Coronavirus, de Magistris: "Gravissimo che De Luca non mi abbia invitato nell'Unità di Crisi"

"Trovo gravissimo che che il sindaco del capoluogo di Regione e sede della città metropolitana che rappresenta il 56 per cento della popolazione campana non partecipi per volontà del presidente all'unità di crisi. Ora Conte intervenga": lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, in un'intervista a TPI. "Da febbraio mi sarei aspettato da De Luca una messa in campo di una rete di protezione diversa", ha aggiunto de Magistris. "Vedo pochi passi in avanti, e non particolarmente efficaci. La politica deve assumersi le proprie responsabilità, soprattutto quelle regionali, visto che la sanità è regionalizzata. Servivano tamponi, medici in prima linea posti letto di terapie intensive. Invece c'è stata propaganda. Ora sta venendo fuori non solo quello che non si era fatto, ma anche quello che non si è riuscito a costruire in questi pochi mesi".

