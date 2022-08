De Magistris: "Unione Popolare oscurata nei tg. Ponete fine a questa ingiustizia?"

"Nei tg Unione Popolare è oscurata mentre non mancano Di Maio, Calenda, Fratoianni, Bonelli e altri che nel paese reale esistono meno di noi. Abbiamo raccolto 60.000 firme, con componente parlamentare e tante realtà unite in poche settimane. Ponete fine a questa ingiustizia?". Questo il tweet di Luigi de Magistris portavoce di Unione Popolare.

Mercoledì 31 agosto l'ex sindaco di Napoli presenterà candidate e candidati dei collegi in Campania di Camera e Senato nel corso di una conferenza stampa presso il cinema Modernissimo in via Cisterna dell'Olio.