Open Arms, de Magistris twitta sul rinvio a giudizio di Salvini. Nappi: "Lui è un sequestratore di napoletani"

"Che tristezza leggere il sequestratore dei napoletani, prigionieri da 10 anni della sua incompetenza e delle sue bravate come quella di far sbarcare i clandestini nel porto di Napoli accogliendoli con un vascello fantasma, mentre i nostri concittadini non possono neanche attraversare la Galleria Vittoria o salire su un bus in orario a causa dei disservizi comunali. Restiamo umani? Io direi, siamo seri!". È il duro commento di Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore della Lega a Napoli, al tweet pubblicato dal sindaco Luigi de Magistris sul rinvio a giudizio di Matteo Salvini per la vicenda Open Arms.

L’ex Ministro dell’Interno del Governo #Conte,#Salvini,rinviato a giudizio dal GUP Tribunale Palermo per sequestro di persona in vicenda #Open Arms.Loro sequestravano e mettevano a rischio la vita di esseri umani disperati,noi a #Napoli davamo rifugio ad Open Arms.Restiamo umani. — Luigi de Magistris (@demagistris) April 17, 2021