Scuola, de Magistris: "La Campania passerà alla storia per primato chiusura"

"La Regione Campania passerà alla storia per un primato: è stata la prima regione a chiudere le scuole e l'ultima a riaprirle. Su questo non c'è stata alcuna spiegazione". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, ai microfoni di Radio Crc, parlando della situazione delle scuole in città e nel resto della regione.

"Ci ricordano che nelle scuole c'è il contagio - ha aggiunto de Magistris - ma ditemi voi dove non c'è, anzi finora c'è stato soprattutto nelle case private e negli ospedali, e speriamo che con il vaccino almeno negli ospedali la situazione migliori. Nelle scuole c'è sicuramente, ma è minore che in tutti gli altri luoghi che viviamo. In Campania abbiamo dei ragazzi che da circa un anno praticamente non sono più andati a scuola e la Regione e il suo assessorato non hanno fatto nulla per monitorare questo tema. Stiamo destinando alcuni ragazzi ad avere un gap generazionale rispetto ai loro coetanei di altre parti d'Italia. Su questo c'è una responsabilità politica, istituzionale e sanitaria evidente".

Il primo cittadino ha incontrato ieri a Roma il Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina: "Le ho consegnato un report molto puntuale fatto dal Comune dal quale emerge una serie di dati, uno dei quali ci preoccupa moltissimo, quello della dispersione scolastica che si è verificata negli ultimi mesi, in particolare da ottobre a oggi. E' aumentato tantissimo il numero di ragazzi piccoli e meno piccoli che non partecipano alla didattica a distanza, nonostante come Comune abbiamo fatto un lavoro anche per la didattica a distanza 'solidale' per compensare le mancanze soprattutto della Regione, che da questo punto di vista ha latitato completamente. Dobbiamo uscire dal dibattito Dad sì, Dad no: dobbiamo dire che a scuola si deve tornare quanto prima e discutere sulle condizioni e su cosa si è fatto per tornare in maniera sicura".