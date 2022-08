Elezioni Politiche 2022, de Magistris scrive a Michele Santoro: "Mettiamo insieme persone credibili"

Luigi de Magistris, portavoce di Unione Popolare, è stato tra i primi a commentare il post su Facebook del giornalista campano Michele Santoro dal titolo "Chi uccide la speranza?".

"Caro Michele, mettiamo insieme persone credibili, non allineate al sistema, pacifisti, ambientalisti, chi lotta per i diritti e libertà civili, contro torsioni autoritarie, chi ha combattuto corruzione e mafie, chi vuole attuare la Costituzione, per il salario minimo e sanità pubblica, istruzione e ricerca pubblica, cultura e reddito per i più poveri", scrive l'ex sindaco di Napoli.

"Mettiamo insieme chi le cose le ha fatte, pensiamo ad esempio all’acqua pubblica e i beni comuni a Napoli. Tu sei un punto di riferimento. E come te siamo in tante e tanti che non molliamo mai e non ci sediamo al tavolo del compromesso morale", conclude de Magistris.