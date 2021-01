Crisi di Governo, de Magistris attacca Renzi: "Ha fatto qualcosa di grave"

il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ai microfoni di Radio KissKiss Napoli ha commentato la crisi di governo. "Non c'è dubbio che una crisi di Governo, in piena pandemia sanitaria e con una situazione sociale ed economica in molti settori disastrosa, è qualcosa di irresponsabile", ma "non si andrà a votare".

"Non c'è dubbio che il Governo viva una fase di minore lucidità e, a tratti anche di inadeguatezza, si parlava di rimpasto nel governo dall'estate scorsa. Anche gli stessi rapporti tra Pd e M5s non erano proprio ottimali, però, Renzi in questo momento ha fatto qualcosa di grave", ha evidenziato l'ex pm. Secondo de Magistris, il comportamento dell'ex leader democratico è "un'operazione tesa non solo ad avere una maggiore visibilità nella compagine di Governo, e questo ci può stare a patto di non tirare troppo la corda e spezzarla, ma forse anche a far gestire ad altri in maniera, evidentemente diversa, il fiume di risorse pubbliche che arriverà con il Recovery Fund".

"Adesso lo scenario diventa più complesso perché - ha sottolineato il sindaco - non so se sia sufficiente il rimpasto di governo o essere addirittura definitiva la rottura tra Italia Viva da una parte e Pd e 5 Stelle dall'altra". Se il premier non avesse i numeri da parte dei cosiddetti 'responsabili', per de Magistris ci potrebbe essere un "Conte ter o un governo più tecnico con un altro presidente", ma "quello che mi sento di escludere in questo momento sono le elezioni anticipate perché credo che non sia il momento anche se, vedendo quello che sta accadendo, non credo interessi molto il bene pubblico nazionale".

"L'Italia ora avrà la presidenza del G20, che è fondamentale in questo momento storico così delicato anche per l'economia del nostro Paese, e tra un anno si eleggerà il presidente della Repubblica. Credo, quindi, che non si andrà a votare", ha concluso de Magistris.