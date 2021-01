De Magistris: "Calabria mia seconda terra. Napoli diventata la città con la maggiore crescita culturale"

"Dopo Napoli la Calabria è la mia seconda terra. Se si vuole mettere in atto un passaggio rivoluzionario, questo merita la massima e attenzione e, per quanto mi riguarda, per quello che posso fare darò sicuramente il mio contributo da uomo di giustizia", spiega Luigi de Magistris, nel suo intervento all'iniziativa sulla legalità organizzata in videoconferenza dal gruppo 'Confronti a 5 stelle per il Sud' e dal 'Movimento La Strada'.

Il sindaco di Napoli non conferma di volersi candidare come nuovo presidente della Regione Calabria, ma dalle sue frasi si evince tale volontà. Definisce la "Calabria una terra straordinaria che mi ha anche profondamente ferito"

"A Napoli quando decisi di candidarmi non ci credeva nessuno e invece prima della pandemia, siamo riusciti a far diventare Napoli la citta' con la maggiore crescita culturale, senza soldi, con un debito enorme, senza governi amici, regionali e nazionali".