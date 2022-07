Elezioni, de Magistris: "Al lavoro per un'alternativa a Letta e Meloni"

"Sbaglia Letta a dire che la scelta è tra lui e la Meloni. Sono facce di un potere che abbiamo già conosciuto e che ci ha portato in questo baratro sociale, economico, lavorativo ed ambientale. Oltre che in guerra". Così l'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

"Sono i distruttori della sanità pubblica e dei diritti fondamentali del nostro Paese. In questa campagna elettorale lampo ed estiva c’è spazio per un campo aperto, per una coalizione alternativa al consociativismo centro-sinistra/centro-destra che possa unire pacifisti, ambientalisti, coloro che vogliono attuare la Costituzione, sinistra non rappresentata, pentastellati rimasti alle origini genuine del movimento, astenuti", prosegue l'ex primo cittadino.

"Un campo contro le disuguaglianze, per la giustizia sociale ed ambientale, per il lavoro e la pace. Lavori sono in corso per proporre l’unica vera novità rispetto a quello che già abbiamo conosciuto e che dobbiamo evitare se non vogliamo continuare a farci del male", è la sua conclusione.